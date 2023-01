Quase 54 kg de drogas são achados dentro de barras de alumínio em aeroporto de Manaus

A Receita Federal em Manaus, no ano de 2022, apreendeu 433,2 kg de drogas ilícitas. No Aeroporto Internacional Eduardo Gomes foram encontrados escondidos em cargas e bagagens 316,82 kg de skunk e 101,6 kg de cocaína. Nas operações ocorridas no Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas (CTCE) dos Correios foram apreendidos 13,78 kg de cocaína e 7,75 kg de skunk.

A bagagem suspeita foi identificada por cães farejadores e foi confirmada por meio do equipamento de raio-x. Assim que os fiscais serraram os tubos, encontraram a droga no interior dos mesmos.

Manaus/AM - Uma fiscalização das equipes de Vigilância e Repressão, de Controle de Bagagem da Alfândega da Receita Federal no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes (EVR) apreendeu quase 54 kg de Skunk, na madrugada desta quinta-feira (12), no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes.

