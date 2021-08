Quarteto envolvido em furtos é preso em Borba, no Amazonas

A ação completa resultou na apreensão de uma arma de fabricação caseira, uma munição calibre 36, mais 37 porções de entorpecentes com aspecto de oxi, uma motocicleta Honda Fan 150, além de um valor de R$ 10, roupas, sandálias, perfumes, óculos e bonés furtados do estabelecimento.

A equipe policial iniciou buscas na cidade, para localizar o suspeito, e encontraram a motocicleta modelo Honda Fan 150 preta usada no crime abandonada no bairro Recreio. Por volta das 6h o indivíduo foi localizado e, com ele, os militares encontraram alguns dos objetos furtados do estabelecimento comercial.

Manaus/AM - Quatro homens, com idades entre 20 e 36 anos, foram detidos na madrugada deste domingo (15) por posse ilegal de ama de fogo e envolvidos em crimes de furto, receptação e tráfico de drogas no município de Borba.

