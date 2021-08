Quarteto é detido pela Rocam com celulares roubados no Mutirão

Os policiais, na consulta junto aos órgãos de segurança, constataram que um dos envolvidos já tem duas passagens pela polícia por roubo; e um outro tem um mandado de prisão em aberto. O grupo, juntamente com todo o material apreendido e o carro, foi conduzido ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para as providências.

A equipe da Rocam iniciou as buscas e localizou o carro informado, na rua Ipanã. Foi dada ordem de parada do veículo e todos passaram por revista pessoal, nada foi encontrado com eles, mas no interior do veículo, os policiais localizaram sete aparelhos celulares, uma arma de fogo calibre 36, três munições intactas e a quantia de R$ 326 em espécie.

A equipe estava em patrulhamento no Mutirão, por volta das 20h30, quando receberam denúncias das vítimas informando que quatro homens estavam com arma de fogo em um veículo Étios, de cor branca, praticante assaltos.

Manaus/AM - Policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), prenderam, na noite de sábado (21), quatro indivíduos, dois de 22 anos, um de 23 e outro de 24 anos, ao serem encontrados em um carro com aparelhos celulares, arma de fogo, munições e dinheiro, no bairro Mutirão, zona Leste.

