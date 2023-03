Quadros do Pelé recheados de drogas são encontrados entre encomendas dos Correios em Manaus

Manaus/AM - A Receita Federal apreendeu vários quadros do Pelé que estavam recheados de cocaína e maconha tipo skunk entre as encomendas do Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas (CTCE) dos Correios em Manaus, neste fim de semana.

Cerca de R$ 19 mil em cédulas falsas também foram apreendidas no local. Foram verificadas encomendas com produtos alimentícios e vários porta-retratos com fotos do “Rei Pelé”, contudo nada foi encontrado.

Em uma ação mais incisiva nas estruturas de madeira dos quadros foi possível encontrar cocaína acondicionada no chassi traseiro, no formato de uma folha de papel. A cocaína pesou 770 gramas e vinha de Bonfim/Roraima com destino Yeronga/Austrália.

Outra encomenda separada para a verificação física continha boias infantis de natação. Entretanto foram encontrados 488 gramas de skunk, que estavam saindo de Manaus para Sabará, em Minas Gerais.

A última verificação foi feita em encomenda proveniente do Rio de Janeiro/Rio de Janeiro para Manaus, um fusca de brinquedo. No interior do “fusquinha” a fiscalização encontrou R$ 19.960 em cédulas falsas.