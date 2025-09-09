   Compartilhe este texto

Quadrilha é presa no Tarumã com cocaína avaliada em mais R$ 8 milhões

Droga foi apresentada nesta terça. Foto: Jander Robson/ Portal do Holanda

Manaus/AM - Policiais civis do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc) prenderam em flagrante, nessa segunda-feira (8), quatro homens, dois de 28 anos, um de 29 e outro de 31, por tráfico de drogas e associação ao tráfico. A prisão ocorreu na Rua Sócrates Bonfim, bairro Tarumã, zona oeste, durante o transporte de 101 tabletes de cocaína, avaliados em cerca de R$ 8,1 milhões.

Segundo o delegado Rodrigo Torres, do Denarc, a ação foi resultado de diligências investigativas da equipe do Denarc, que identificou os suspeitos transportando a droga naquela região. Com base nas informações, os policiais iniciaram a busca para localizar e prender os envolvidos.

No local, os veículos foram interceptados, e durante a abordagem foram apreendidos 98 tabletes de cocaína. Em continuidade às diligências, a equipe se deslocou até a residência de um dos suspeitos, onde foram encontrados mais três tabletes da droga e três celulares, que também foram apreendidos para perícia.

No total, o material apreendido soma 109 quilos de cocaína, causando um prejuízo significativo ao tráfico na capital. Os dois veículos interceptados, um Ford Ka vermelho e uma Chevrolet Montana cinza, foram apreendidos. As investigações seguem para identificar a origem, o destino das drogas e outros possíveis envolvidos.

Os quatro homens foram autuados e encaminhados à delegacia, onde passarão por audiência de custódia e permanecerão à disposição da Justiça.

