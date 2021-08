Quadrilha é presa com 128 tabletes de maconha em porta-malas de carro em Manaus

Manaus/AM - Com 128 tabletes de maconha que seriam levados para Fortaleza, no Ceará, quatros homens, com idades entre 22 e 48 anos, foram presos na madrugada desta segunda-feira (9) na Ponte do Educandos, Zona Sul de Manaus.

De acordo com policiais da Força Tática, as drogas estavam no porta-malas de um carro modelo Prisma branco. Segundo o tenente Higor Jatahy, o veículo foi parado durante uma abordagem e os suspeitos revistados.

Segundo os suspeitos, as drogas foram recebidas no Porto de Manaus e vieram de um município do Alto Solimões. Segundo a PM, os suspeitos alegaram que guardariam o material em uma casa, para em seguida enviar ao Ceará.

Um dos suspeitos já tinha passagem por roubo em Boa Vista. O caso fio registrado no 1° Distrito Integrado de Polícia.