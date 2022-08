Promotor de eventos suspeito de matar rival é preso enquanto organizava festa em Manaus

A equipe do 30º DIP se disfarçou de cliente e seguiu até o local onde efetuaram a prisão do promotor de eventos. Ele foi conduzido à delegacia e deve passar por audiências de custódia.

Porém, o homem violou o equipamento e estava desobedecendo as medidas impostas. Por conta disso, no dia 21 de junho deste ano, ele teve o mandado de prisão expedido.

Segundo as investigações, a vítima caminhava pela avenida Mirra, no dia 1° de abril de 2019, quando o suspeito surgiu conduzindo um veículo Logan, prata, na companhia de outro homem não identificado, e atirou diversas vezes contra ela.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.