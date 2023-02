Professor de inglês é preso suspeito de estuprar alunas no Amazonas

Manaus/AM - Um professor de inglês de 29 anos, foi preso nesta sexta-feira (10), por estupro de vulnerável praticado contra suas alunas, de 10 e 12 anos. A prisão ocorreu na Estrada Odovaldo Novo, Parque da Exposição, em Parintins, no Amazonas.

Segundo a Polícia Civil, as investigações iniciaram em fevereiro deste ano, quando a unidade especializada foi notificada por um ofício, por meio do Conselho Tutelar de Parintins, que encaminhou as vítimas para a delegacia.

“Ao tomar conhecimento do caso, buscamos pelas meninas e, em depoimento, elas relataram que teriam sido vítimas de estupro com atos libidinosos, ocorridos entre novembro e dezembro de 2022. Em seguida, realizamos os procedimentos em conjunto com a Assistência Social e Psicologia em decorrência da infração”, explicou a delegada Marna de Miranda.

Ainda de acordo com a delegada, o autor do crime tinha outros dois processos por assédio sexual, tendo como vítimas outras alunas, que, na época dos fatos, eram maiores de 14 anos.

“Representamos pela prisão preventiva em desfavor do infrator e pela busca e apreensão na residência dele, para investigar se ele tem envolvimento com pornografia infantil devido ao seu histórico. Apreendemos um notebook, um computador e o aparelho celular do homem, e enviaremos para análise”, disse a titular.

O homem responderá por estupro de vulnerável e ficará à disposição da Justiça.