Foragido tenta dar nome falso mas acaba preso no estacionamento de fórum no Amazonas

O suspeito que já havia participado de vários assaltos, roubos e furtos enquanto estava foragido, foi conduzido e apresentado no 5º DIP, para as providências cabíveis.

O homem era estava sendo procurado pela polícia e tentou enganar a polícia com um nome falso no momento da abordagem.

Manaus/AM - Um homem suspeito de participar de vários assaltos no município de Tefé foi preso nesta quinta-feira (30), dentro do estacionamento do Fórum de Justiça da cidade.

