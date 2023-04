Procurado por homicídio no Piauí é preso em Manaus após agredir esposa

Ela saiu correndo para pedir ajuda e acionou uma viatura que foi ao local e prendeu o homem. Na delegacia ele deu vários nomes falsos, mas a polícia desvendou a verdadeira identidade dele e constatou que o mesmo já tinha matado uma pessoa no Piauí no ano de 2018.

Manaus/AM – Um procurado pela Justiça do Piauí por homicídio foi preso nessa terça-feira (18), na rua Parintins, no bairro Colônia Terra Nova, por agredir a própria esposa dentro de casa.

