Procurado por assaltar TV Lar manda mensagem à polícia: "Não me entrego, vou para o tudo ou nada'

Manaus/AM - O delegado Cícero Túlio informou na manhã desta sexta-feira (21), que Rodrigo Freires da Silva Lira, suspeito de participar do assalto à uma loja da TV Lar, localizada no bairro Cidade de Deus, mandou uma mensagem afirmando que não vai se entregar e que está disposto a enfrentar a polícia.

“Ainda na tarde de ontem, enquanto realizamos as diligências, o próprio Rodrigo encaminhou mensagens ao celular do Elias Gabriel, que já se encontrava preso dizendo que a arma não seria entregue à polícia, haja vista que ele seria do bando do Tio Patinhas. Inclusive ele deixa claro nas mensagens que não vai se entregar e que vai para o tudo ou nada com a polícia (...) Se ele resistir nós vamos usar a força necessária”, afirma Cícero.

Rodrigo é um dos quatro homens identificados nas gravações das câmeras de segurança da loja e é considerado o elo entre os outros três acusados e o narcotraficante Tio Patinhas, um dos líderes de uma facção criminosa local. O homem está preso desde o ano passado, mas segundo as investigações, teria ordenado o roubo de dentro da cadeia para abastecer os “soldados do crime”.

“O Rodrigo seria o responsável por ser o elo de ligação desta quadrilha de assaltantes com o narcotraficante conhecido na cidade como Tio Patinhas. E segundo ele, ele faz parte do bonde do Tio Patinhas, que teria ordenado assaltos em lojas de eletroeletrônicos visando a subtração de diversos celulares que seriam destinados a pessoas vinculadas ao tráfico de drogas”, destaca.

O prejuízo da loja foi de R$ 25 mil. O delegado enfatiza ainda que Elias Gabriel Pereira Ferreira, 23, usou a motocicleta da própria mãe para cometer o assalto na loja TV Lar, junto com Fillipe Lira da Silva, 18, Rodrigo e Guilherme Fragoso Suniga, que também está foragido.