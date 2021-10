Prints de conversas entre dona do Vitória e sargento revelam detalhes de traição e crimes

Manaus/AM - A quebra do sigilo telefônico e telemático de Jordana Freire, dona do Vitória, e do sargento Lucas Guimarães, comprovam a relação extraconjugal entre os dois e reforça a participação de Joabson Agostinho Gomes como o mandante do homicídio do militar.

A polícia teve acesso às mensagens trocadas pelo casal de amantes e constatou as agressões e ameaças feitas por Joabson por semanas antes do crime.

Em um dos diálogos, a mulher conta que o marido descobriu a traição por meio de mensagens no celular dela e que também já sabe do dinheiro desviado que ela deu para Lucas.

O sargento afirma que vai devolver a quantia e que assim espera que a história tenha um fim.

Jordana conta que foi agredida por Joabson e que ele chegou a colocá-la no carro e dar o ultimato para que ela confessasse tudo.

Lucas a orienta a negar tudo sempre e a orienta a denunciar a surra que ela teria levado.

Ele relata que está com medo e diz que está andando armado porque acredita que Joabson pode ir atrás dele e garante que irá sustentar a versão de que nada aconteceu entre eles.

Após as agressões, a irmã de Jordana chega a fazer contato com Lucas e ele volta a negar a relação entre os dois, dizendo que a mulher apenas o ajudava.

O militar também tratou do assunto com o irmão e chegou a dizer que ele e Jordana já tinham terminado o caso e que a dona do Vitória estava “infernizando” a vida dele, ameaçando procurar Elza Gonçalves, a esposa dele, para contar tudo.

Por fim, Ramon confidencia que suspeita de um ataque de Joabson e logo em seguida contrata um segurança para sua cafeteria.

O homem chega a dizer que se o empresário não o procurar para bater de frente, pode mandar “alguém” ir atrás dele e teme que o pior possa acontecer.

A Justiça também autorizou a quebra de sigilo telefônico e telemático de Joabson, mas o conteúdo ainda não foi divulgado. Para a polícia, há elementos suficientes que apontam para Gomes como o idealizador e mandante da morte de Lucas.

