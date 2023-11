Print de conta com R$ 11 mil motivou morte de jovem durante encontro amoroso em Manaus

Manaus/AM - A polícia revelou na manhã de hoje (24), que um print de R$ 11 mil da conta bancária de Cleison Nascimento Ferreira, 25, motivou o assassinato do jovem em um condomínio residencial no bairro Flores, no dia 1° de outubro. O homem era funcionário do Distrito Industrial.

O crime foi cometido por três homens, com quem Cleison havia marcado um encontro amoroso. Um deles, identificado apenas como Lucas, já tinha se relacionado outras vezes com a vítima.

Segundo o delegado Ricardo Cunha, no dia do fato, Cleison pediu que Lucas convidasse mais dois amigos para o encontro. Um deles foi Rener Patrick dos Santos Tavares, 18, preso nesta quinta-feira (23) e o outro, um menor de 17 anos, que também foi apreendido na Comunidade Coliseu, no bairro Jorge Teixeira.

Para atraí-los, Cleyson enviou um print da sua conta para Lucas. O documento mostrava que ele tinha R$ 11 mil, ao compartilhar a informação com os outros dois comparsas, Lucas teve a ideia do roubo, que acabou evoluindo para um latrocínio.

“O Cleison já se relacionava com uma dessas pessoas (Lucas) esporadicamente, e neste dia ele autorizou a entrada do seu condomínio, de três indivíduos, sendo que dois ele não conhecia. (...) O Cleison, no sentido de chamar a atenção das pessoas, fez um print da sua conta bancária que tinha R$ 11 mil para atrair essas pessoas ao seu encontro. Então isso despertou o interesse dessas pessoas. Eles tiveram tempo de esquematizar”, diz o delegado.

Diante disso, o trio seguiu para o apartamento e ao chegar, exigiu que a vítima transferisse o valor para a conta indicada por um deles, mas o jovem negou.

A partir daí, ele foi espancado e asfixiado até a morte no apartamento. Após o crime, o trio fugiu com o celular dele na tentativa de conseguir roubar o valor, mas só conseguiu transferir R$ 150.

“O Cleison provavelmente não tinha esse valor na sua conta bancária, ou não quis fazer essa transferência. Iremos ouvir a família novamente acerca dessas transferências bancárias, vamos pedir quebra de sigilo bancário para verificar essas informações. O fato é que ele foi morto, inicialmente estava todo amarrado, foi muito lesionado, teve bastante lesões pelo seu corpo e posteriormente foi morto por esse trio, sendo que um deles é menor de idade”, relata Ricardo.

O delegado conta que o trio costumava se encontrar para manter relações e que a intenção dos suspeitos era de apenas roubar o dinheiro de Cleyson, mas eles acabaram assassinado a vítima.

Agora, a polícia procura por Lucas e pede a ajuda da população para prendê-lo. Rener, que já está preso, vai responder por latrocínio consumado e corrupção de menores. O adolescente vai responder por ato infracional análogo ao crime de latrocínio.