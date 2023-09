Primos tem cabeças estouradas a tiros em rua de Manaus

Segundo informações repassada para a Polícia Militar, os primos haviam saído da casa de um familiar, quando criminosos subiram uma ladeira e dispararam contra as vítimas, com armamento calibre 16.

Manaus/AM - A mulher trans Eloise Andrade, de 24 anos, e seu primo, Lucas Paiva, foram assassinados na noite deste sábado (16), na rua Itamar Franco, na Comunidade Cidade Alta, do bairro do Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

