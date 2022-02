Primas são procuradas por envolvimento na morte de Lucas Ramon em Manaus

“Kayandra e Kayanne colaboraram na busca pelo executor do delito, um indivíduo identificado como Silas Ferreira da Silva, de 26 anos, preso no dia 22 de novembro de 2021 pelas nossas equipes. Por isso, solicitamos a divulgação das imagens para que possamos encerrar este caso de comoção pública”, disse o delegado.

De acordo com o delegado Ricardo Cunha, titular da DEHS, as mulheres tiveram participação secundária no homicídio que vitimou o sargento.

Manaus/AM - As primas Kayandra Pereira Castro e Kayanne Castro Pinheiro dos Santos, de idades não identificadas, estão sendo procuradas por envolvimento na morte do sargento Lucas Ramon Guimarães, que tinha 29 anos.

