Prestes a deixar prisão, donos do Vitória continuam negando participação na morte de sargento

Manaus/AM - Depois de terem três pedidos de habeas corpus negados, os donos dos supermercados Vitória Joabson Gomes e Jordana Freire, conseguiram as autorizações de soltura e devem deixar a prisão a qualquer momento.

Os empresários estão presos há 49 dias pela morte do sargento do Exército, Lucas Ramon Guimarães, mas seguem negando qualquer ligação com o crime.

Vale lembrar, que no telefone de Lucas foram encontradas várias conversas entre ele e a amante Jordana, onde os dois tratam das acusações feitas por Joabson ao sargento, após a descoberta da traição.

Os prints também mostram que Ramon comentou com parentes e amigos sobre as ameaças e afirmou que temia que Joabson pudesse mandar executá-lo.

Enquanto isso, a polícia segue com as investigações para tentar descobrir a identidade e o paradeiro do pistoleiro que executou o militar.

Imagens de câmeras de segurança do sistema de monitoramento da cafeteria onde o crime aconteceu foram divulgadas, mas até o momento, nenhuma pista do criminoso foi encontrada.