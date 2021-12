Presos serram grades de celas e fogem da Unidade Prisional de Coari

Manaus/AM- Uma nova fuga em massa foi registrada na madrugada desta quinta-feira (30), na Unidade Prisional de Coari, no interior do Amazonas. Dez detentos serraram as grades das celas de um dos pavilhões e conseguiram escapar escalando o muro da unidade usando “teresas”. Segundo a polícia, dois deles, Emerson Bruno Ramirez Junior, conhecido como Bulldog e Ricardo Souza Lima, já foram recapturados durante as buscas, mas oito permanecem foragidos. São eles: Edson Castro Andrade, Elioney da Silva Reis, José Raimundo Gomes de Oliveira, Luan Vitor de Souza Amaral, Raycson de Moura Nogueira, Roney Tenaçol de Castro, Sidoney Tenaço de Castro e Warlesson Castro de Andrade. Segundo a polícia, além da recaptura de Emerson e Ricardo, Lorena Souza de Carvalho, 24, irmã de Emerson, também foi presa por estar escondendo a dupla em sua casa no bairro Itamaraty.

