Presos por morte de agente de segurança em Manaus venderam celulares roubados para câmelos no Centro

“No dia do crime, Luís abordou quatro pessoas na travessa Ruy Gama e Silva, bairro Raiz, zona sul, e roubou os pertences delas, ocasião em que Floro reagiu e o suspeito efetuou disparos contra ele, que foi a óbito. Os infratores fugiram e depois venderam os materiais roubados para camelôs no Centro da cidade por R$ 900”, explicou.

O delegado Adriano Félix, titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), contou que Leonardo era o condutor da motocicleta utilizada no crime e Luís atirou em Floro. Já Cleuton de Lima Sousa Leite emprestou a arma utilizada no crime.

