Preso usou carro alugado para transportar comparsa que matou sargento da PM em Manaus

Manaus/AM – O delegado Adriano Félix detalhou na manhã de hoje (14), a participação de Alderlan Patrício da Silva, 29, e Hudson Moraes de Souza, 29, no assalto que culminou com a morte do sargento da PM, Manoel Altemar Pinho Gondim, 43, no bairro São José na última sexta-feira (12).

Conforme o delegado, o crime contou com a participação de ao menos quatro pessoas, Alderlan e Hudson e outros dois homens identificados como Salomão Pinheiro da Silva, o “Feijão”, e Matheus de Souza Sá, o “Macaquinho”. O grupo usou dois veículos, um carro e uma moto, que foram rastreados pelos investigadores e levaram a PC até os suspeitos.

Cada integrante teve um papel no latrocínio, como explica o delegado: “Alderlan que é o proprietário da motocicleta, emprestou a moto para o Feijão e o Macaquinho cometerem o crime (...) O Hudson, a participação dele foi dirigir o Corsa Classic preto e deixar o Feijão na rua atrás do mercadinho para praticar esse crime;. Enquanto o Matheus estava na moto, o Feijão sai do corsa e pula na motocicleta. O Feijão é o pegador, como nós chamamos, o cara que pula da moto e vai no mercado e no momento do assalto acaba trocando tiros com o sargento e matando o PM”.

O carro usado no dia do assalto era alugado para Hudson fazer viagens por aplicativo e o dono não fazia ideia de que o mesmo estava sendo usado por criminosos.

Ao ser preso, Hudson confessou que levou Feijão até o mercadinho, fugiu ao perceber a troca de tiro e encontrou com o restante do grupo mais tarde.

Após localizar Hudson, a polícia conseguiu chegar também ao Alderlan, os dois já tinham passagem pela polícia e agora vão responder também por latrocínio. Agora a equipe segue com as buscar por Feijão e Macaquinho.