Preso suspeito de participar do roubo de 59 celulares no Shopping Ponta Negra, em Manaus

Manaus/AM – Haricimayler Reis dos Santos, 34 anos, o “Baiano”, foi preso suspeito de participar do roubo de 59 celulares de uma loja localizada no Shopping Ponta Negra, na zona Oeste, no dia 28 de maio deste ano.

Segundo o delegado Adriano Félix, ele ajudou um comparsa a entrar pela tubulação do shopping para acessar a loja, depois que o mesmo já tinha fechado.

“Ele entra no shopping mais ou menos às 21h30 e fica esperando o fechamento das lojas às 22h. Quando as lojas fecham, ele consegue acessar pela tubulação do shopping, pela sala técnica, e fura o forro e cai dentro da loja”.

A polícia acredita que Baiano pode já ter trabalhado em shoppings por conhecer vias de acesso e outros detalhes, era ele o responsável por arquitetar toda a ação.

Além dele, também foi indiciado um homem identificado apenas como “Luís”, que tem envolvimento no crime e está colaborando com a investigação. O terceiro suspeito, considerado o líder do grupo também já foi identificado, mas conseguiu fugir para o estado de Goiás dois dias depois do furto.

Foi ele quem entrou na loja, pegou os telefones e ficou com a maioria dele. Até o momento, a polícia conseguiu recuperar apenas 4 aparelhos.

Além do roubo a loja de celulares, o delegado afirma que o foragido tem participação em outros roubos, inclusive à uma joalheria que fica no Amazonas Shopping, no bairro Chapada.

Na ocasião, ele teria usado o mesmo modus operandi para cometer o crime. Ele entrou na tubulação, invadiu a loja e roubou três bandejas de ouro, além de várias pulseiras que estavam nas vitrines.

Este crime ocorreu no dia 10 de abril deste ano e a polícia não descarta que os dois homens presos também tenham participado da ação.

O delegado Adriano Félix ainda ressalta que o integrante que está em fuga também já tem participação pelos mesmos crimes em outros estados e também por tráfico de drogas.