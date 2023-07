Preso por roubar Hilux de shopping em Manaus mirava carros de luxo, diz polícia

Manaus/AM - A Polícia Civil deu detalhes da prisão de Leandro Bezerra da Silva, 27, preso suspeito de furtar uma Hilux e uma pistola de dentro de um shopping em Manaus.

Conforme o delegado Adriano Félix, o crime ocorreu na última sexta-feira (21), quando a vítima foi fazer um pagamento no estabelecimento. Na ocasião, Leandro afirma ter seguido o motorista e impedido o travamento do carro com o uso de um “chapolin”.

“Verificando a Hilux, branca entrando, tendo em vista que eles só atacam veículo de ponta, de alto padrão, ele seguiu a Hilux, segundo ele sozinho. Aí ele aciona o dispositivo chapolin e na hora que a vítima sai, ele entra e consegue roubar essa arma de 9mm”, disse o delegado.

Quando o dono do carro retornou ao local, encontrou o vazio. De acordo com a polícia, a vítima era colecionador de armas e por isso, portava a pistola no veículo.

Ele acionou a polícia e durante as investigações, a PC conseguiu identificar um carro modelo UP, que foi usado por Leandro no dia do crime.

“Nós conseguimos, através de câmeras de segurança, identificar um veículo Up e a partir daí, nós conseguimos chegar no Leandro. O indivíduo já responde por três procedimentos criminais , é um velho conhecido da polícia”, enfatiza Adriano.

Leandro foi preso em uma casa no bairro São José e ainda estava com a arma roubada da vítima. Antes de ser preso, ele ainda conseguiu quebrar o próprio aparelho celular para tentar se livrar de provas.

“No momento da abordagem ele conseguiu quebrar o celular, vamos encaminhar para perícia ainda hoje com o intuito de resgatar algumas conversas que ele possa ter tido com outros criminosos. Com isso, a gente pode identificar outros indivíduos que podem ter participado desse furto qualificado”, afirma.

A polícia acredita que Leandro não agiu sozinho e a suspeita é que ele faça parte de um grupo especializado em roubo de veículos em shopping, supermercados e outros estabelecimentos.

“Esses indivíduos agem em todos os tipos de estabelecimentos: shoppings, mercados, supermercados, farmácias e outros estabelecimentos. Por exemplo, nós tivemos um caso em uma loja de tintas onde os indivíduos agiram também. Estamos verificando imagens das câmeras de segurança para ver se de fato foram eles os mesmos autores desse furto”, finaliza.

Motoristas precisam ficar atentos para evitar esses tipos de crime. Uma dica é sempre puxar a maçaneta da porta após travar o carro para se certificar de que o veículo está de fato, trancado.