Preso em Rondônia chefe do grupo que roubou US$ 5 milhões no Viracopos

Dois anos depois ao roubo a uma carga de dinheiro avaliada em US$ 5 milhões no aeroporto de Viracopos, em São Paulo, um homem apontado com chefe do grupo criminoso foi preso em Rondônia.

O homem, que ainda não teve a identidade revelada, foi preso na última quarta-feira (2). A Polícia Federal chegou até ele após o rastreamento de US$ 20 mil com uma mulher em São Paulo, que era ligada com um dos criminosos. Ela foi presa nessa quinta (3).

Os dois são os primeiros presos mais de 2 anos após o crime. A PF não disse quanto foi recuperado até o momento e a investigação corre em segredo de justiça.

O roubo no aeroporto de Viracopos ocorreu em 6 minutos quando cerca de cinco criminosos chegaram armados com fuzis e levaram a carga de dinheiro que iria para Suíça.