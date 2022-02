Preso em Maués, suspeito de morte de sargento chega em Manaus

Ainda na coletiva, Cunha informou que o suspeito disse não saber do paradeiro do comparsa, conhecido como 'Festa'. Ambos foram contratados pela neta do sargento e o namorado dela. Segundo investigação, o grupo queria roubar R$ 30 mil da vítima.

A polícia iniciou as buscas após denúncia anônima. 'Lágrima' estava em uma embarcação rumo a uma comunidade do município quando foi detido na segunda-feira (31). "Ele vai ser conduzido para o presídio e agora vamos para o segundo suspeito. Vai ser interrogado agora, porém já passou informações preliminares", explicou o delegado Ricardo Cunha, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.