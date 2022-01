Preso do semiaberto é detido ao furtar objetos de loja em Manaus

Manaus/AM - Um homem, 42 anos, que cumpria pena no regime semiaberto acabou preso, na sexta-feira (07), após ser flagrado dentro de uma loja por policiais militares da 23ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). O crime ocorreu na avenida Tancredo neves, no bairro Parque 10 de novembro, zona centro-sul de Manaus. Os policiais foram acionados para verificar um possível furto no escritório de contabilidade e empréstimos no referido endereço. Ao chegarem ao local, a pessoa que fez a denúncia informou que, através do circuito interno de monitoramento, visualizou que havia dentro do imóvel uma pessoa, levando os materiais da empresa, e que há mais de dois dias estava sendo furtado pelo suspeito. O homem foi preso e consuzido até o 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) onde foi constatado que seria um apenado do semiaberto. Denúncias – A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

