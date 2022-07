Preso confessa ter matado segurança de padaria em Manaus e dá detalhes do crime

Manaus/AM – A polícia revelou na manhã de hoje (19), que Adailson Gomes da Silva, 32, preso por envolvimento no latrocínio do segurança de uma padaria no bairro Cidade Nova, no dia 28 de abril deste ano, foi o autor do disparo que tirou a vida da vítima.

O homem também já tem passagem por outro homicídio, de um criminoso conhecido como Papalégua, por tráfico e posse de arma. No caso do latrocínio na padaria, o crime contou com a participação de quatro pessoas.

Em entrevista coletiva, o delegado Adriano Félix, detalhou que Adailson contou em depoimento que o roubo foi planejado pelo comparsa, identificado como “Felipe”, mas que não tinha o intuito de matar ninguém.

Ele afirma que os criminosos não contavam que o segurança Paulo Alves Bezerra, 63, fosse reagir e disse Felipe teve a ideia do roubo horas antes de tudo acontecer.

“O Felipe arquitetou esse roubo que na verdade se transformou em latrocínio. Ele vendia aquelas formas de ovos e no momento em que ele foi deixar os ocos na padaria, ele presenciou a caixa da padaria guardando uma alta quantia em dinheiro (cerca de R$ 10 mil), em uma caixa de sapato. Ele viu também que o vigilante estava com uma arma”, ressalta o delegado.

A partir daí, Felipe foi até Adailson, passou as informações para ele e o chamou para participar do roubo. Ele achou que o crime ocorreria de forma tranquila e que pelo fato de o segurança já ser idoso, ele não reagiria.

Uma vez que Adailson aceitou a proposta, os dois foram até um criminoso conhecido como “Negão” e conseguiram uma arma. Em seguida, adicionaram outro homem na ação, o “Perninha”. Foi ele quem sugeriu que Felipe e Adailson entrassem disfarçados de gari.

Perninha já tinha trabalhado como gari há alguns anos e cedeu as fardas à dupla. Adailson pediu emprestado do irmão o carro usado para cometer o crime e seguiu para o local.

Lá, assim que eles anunciaram o assalto, o segurança tentou sacar a arma e foi baleado e morto por Adailson. Após o crime, o trio fugiu e para despistar a polícia, decidiu fingir que o carro tinha sido roubado.

O irmão de Adailson chegou a registrar o roubo do carro, mas câmeras de segurança dos arredores da padaria já tinha identificado o carro e a hora exata da ação.

Após o início das investigações, a polícia chegou a Adailson que foi preso nessa segunda-feira (18), na zona Norte. Ele estava trabalhando como mototaxista no momento da detenção.