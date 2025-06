Prefeito anuncia recuperação parcial de bens de UBS assaltada no Monte das Oliveiras

O chefe do Executivo municipal reafirmou o compromisso da gestão com a segurança e com a conclusão da obra. “Bandido a gente trata é com prisão. Quem prejudica o povo vai ser responsabilizado. E podem ter certeza: essa UBS vai ser entregue para a população”.

Manaus/AM - Parte dos materiais roubados da Unidade Básica de Saúde (UBS) em construção no Monte das Oliveiras já foi recuperada, nesta segunda-feira (02), ssegundo anúncio do prefeito de Manaus, David Almeida.

