Portador de HIV, homem que mandou sequestrar adolescente grávida era conselheiro do CV em Manaus

Manaus/AM - A polícia revelou na manhã de hoje detalhes sobre a operação que terminou com a morte de Felipe Ruan Soares de Araújo, 31, mais conhecido no mundo do crime como “Fitinha”.

O homem, que era portador de HIV, era conselheiro da facção Comando Vermelho (CV) e líder do tráfico na área da Zona Norte.

Segundo o delegado Rafael Guevara, Felipe era responsável por vários crimes em Manaus, entre eles, roubos, dois homicídios e incêndios em delegacias:

“O Fitinha foi identificado como um dos mandantes dos ataques na Zona Norte que era a área de influência dele no tráfico (...) Em junho, ele participou de incêndio ao 13° DIP, a ônibus no Nova Cidade, Jorge Teixeira. Além disso ele era o líder do tráfico na Comunidade Fazendinha e adjacência e era conselheiro de uma facção”.

O delegado Juan Valério, do Grupo Fera, afirma que partiu dele a ordem de sequestro de uma adolescente grávida, no bairro Santa Etelvina, no dia 9 de outubro deste ano.

Na ocasião, o alvo dos soldados de Fitinha era o irmão da jovem, mas ela acabou chegando primeiro na loja e foi levada pelos criminosos.

A vítima foi mantida em cárcere privado durante todo o dia em uma casa no bairro Cidade de Deus. O Grupo Fera conseguiu descobrir o cativeiro no mesmo dia e invadiu o local, mas Felipe conseguiu fugir.

“Durante o adentramento, alguns indivíduos, um deles foi preso em flagrante. Esse confirmou a participação do Fitinha, disse que ele era o mandante, que foi ele que conseguiu as armas usadas no crime e que o imóvel usado como cativeiro era dele”, explica Guevara.

Após o crime, Fitinha devolveu o carro usado no crime, se livrou do material usado no sequestro e também mudou de endereço.

Segundo o delegado Juan, com a ação, o objetivo de Fitinha era implantar um sistema de sequestros relâmpagos, como o que a facção já opera no estado do Rio de Janeiro.

“Para nossa surpresa ele estava querendo implantar aqui mais essa prática delituosa de sequestros que não é comum aqui na nossa cidade. Ele estava orquestrando há algumas semanas o sequestro da adolescente que estava grávida”.

Na tarde dessa quarta-feira (1), Felipe foi localizado em uma casa na Cidade Nova, mas resistiu a prisão e mais uma vez entrou em confronto com a polícia.

“O Fitinha é portador do vírus HIV, então ele era uma pessoa conhecida no mundo do crime como alguém que não tinha nada a perder e que ia para o embate mesmo, ia para o tudo ou nada”, destaca Juan.

Felipe atirou várias vezes contra os policiais, mas foi atingido no confronto e morreu no hospital.