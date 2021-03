População tenta matar a pauladas suspeito de furto a idoso em Manaus

A vítima informou aos policiais que acordou com o homem no interior de sua casa e pediu ajuda de vizinhos. O homem, para escapar dos moradores, subiu no telhado da residência, até a chegada da polícia. O homem foi preso e conduzido ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuado em flagrante por furto tentado.

A polícia afirmou que foram acionada com a denúncia de que moradores do bairro tentavam fazer a detenção de um homem para linchamento.

