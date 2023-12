Policiamento ostensivo é mantido para combater a criminalidade em Manaus

Manaus/AM - Dando continuidade às operações realizadas ao longo de 2023, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) deu início, na tarde desta sexta-feira (29), a uma nova fase da Operação Águia que tem como objetivo reforçar o policiamento ostensivo e reduzir os índices de criminalidade em Manaus. A operação ocorre durante todo o final de semana em todas as regiões da capital amazonense, mas com foco principal nas zonas norte e leste da cidade.

“A finalidade dessa operação é estar com as nossas equipes para prevenir eventuais crimes e justamente para inibir essas ações infratoras de roubo e de homicídio também. É uma tropa especializada, pronta para combater o crime violento”, disse o capitão Higor Jatahy, coordenador de operações do Comando de Policiamento Especializado (CPE) da PM.

A Operação Águia é realizada ao longo de todo o ano com ações de presença policial em locais estratégicos com barreiras policiais para abordagens de veículos e aumento do patrulhamento, o que também inclui ações de mapeamento das zonas mais críticas por meio do serviço de inteligência.

As diversas fases da ação têm focos em reduzir índices de homicídios, crimes praticados por motocicletas, redução de roubos e furtos, entre outras ocorrências.