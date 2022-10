Policiamento no Fórum Henoch Reis é reforçado após suspeita de ataque a presos em Manaus

Segundo a polícia, "Noé" seria alvo da facção criminosa Comando Vermelho (CV), que teria prometido R$ 100 mil pela "cabeça" do preso. Ele e Alex foram identificados como os pistoleiros responsáveis pela execução do conselheiro do Comando Vermelho (CV), Ewerton Cordovil Xavier Diniz, o "Evinha", 27, na tarde de terça-feira (18).

O policiamento no Fórum Henoch Reis foi reforçado após denúncia de que Alex Pereira da Silva, 33, e Wesley Carrilho Albuquerque, o "Noé", 33, teriam envolvimento na parte do vídeo.

