Policial vai a júri popular por matar motorista durante operação em Manaus

Manaus/AM - O policial civil Adans Vale vai a júri popular acusado de matar por engano o motorista Sérgio Fragoso Monteiro, de 50 anos, dentro de sua casa localizada no bairro Vila da Prata, na zona oeste de Manaus.

O crime ocorreu no dia 18 de junho de 2021 durante a ‘Operação Coalização do Bem’ que buscava prender criminosos envolvidos nos ataques em Manaus e no interior entre os dias os dias 5 e 8 de junho daquele ano.

“Invadiram a nossa casa, já chegaram atirando e somente após isso anunciaram ser Polícia Civil, grupo Fera, por um despreparo, agiram com incompetência, uma operação desastrosa, pois meu marido sempre foi trabalhador e eles o estão tratando como bandido. um crime cruel, pois meu marido em momento algum possuía qualquer tipo de arma, e em momento algum meu marido reagiu, não houve tempo algum para falar algo, ou para se defender. Jogaram o meu esposo como indigente e como bandido dentro do 28 de agosto, não se importaram em prestar socorro em imediato”, contou na época, Marcilene Machado, esposa da vítima.

A decisão é do 3º Tribunal do Júri da Capital, mas ainda não há informações sobre a data do julgamento.