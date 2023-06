Policial leva tiro durante perseguição a traficante em Manaus

Ele foi socorrido e em seguida, as equipes iniciaram uma negociação para que o atirador se entregasse. Após a rendição, ele foi conduzido ao 14° DIP, com um revólver de calibre 38 com numeração raspada, com 10 munições intactas e 04 deflagradas.

No momento do tiro, o PM estava apurando uma denúncia sobre a venda de drogas na região. Ele e uma equipe foram ao local e assim que um suspeito viu a viatura, começou a efetuar disparos.

