Policial federal é morto a tiros durante confusão em adega

O policial federal Renato Rewai paraná e Silva, 41, foi assassinado a tiros dentro de uma adega nesse domingo (6), no bairro de São Mateus, em São Paulo. O homem foi atingido com quatro disparos ainda na madrugada.

Segundo testemunhas, ele e o dono do estabelecimento teriam discutido por conta do preço de um vinho e no auge da briga, Renato acabou puxando uma arma para o proprietário.

Um outro homem que ainda foi identificado e estava no local armado, agiu mais rápido e baleou o agente da PF. Silva ainda foi socorrido, mas já chegou morto ao hospital. O atirador fugiu e o dono da adega foi levado para a delegacia para contar como tudo aconteceu e prestar os devidos esclarecimentos. A morte do policial federal está sendo apurada.

Renato era agente da Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros (Delecor).