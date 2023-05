Amiga denuncia policial de estuprar filho de 7 anos após bebedeira

Uma policial penal que não teve o nome divulgado foi preso após ser flagrada estuprando o próprio filho, uma criança de 7 anos, dentro da casa onde mora. O caso aconteceu no Carmo do Macacoari, no Amapá.

De acordo com o relatório da polícia, a denúncia foi feita por uma amiga da vítima que estava hospedada na casa da suspeita.

A denunciante contou que após no início da manhã, ouviu barulhos de beijos e gemidos vindos de um dos quartos, e decidiu ver do que se tratava. Ela então acendeu a lanterna do celular no quarto escuro e flagou a policial sem roupa, ao lado do filho que também estava despido. Ela estaria beijando a criança na boca.

A Polícia Militar foi acionada e prendeu a suspeita.

Durante interrogatório, a mulher disse que não se lembrava de nada, pois havia ingerido muitas bebidas alcoolicas e não se lembra de ter abusado do filho.

Ela foi encaminhada para a penitenciária e irá passar por uma audiência de custódia.