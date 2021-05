Policiais realizam parto de mulher dentro de delegacia em Manaus

Manaus/AM - Policiais militares da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) auxiliaram uma mulher, de 22 anos, que entrou em trabalho de parto nas dependências do 14° Distrito Integrado de Polícia, localizado na avenida Autaz Mirim, bairro Tancredo Neves, zona leste de Manaus, na tarde desta terça-feira (18).

A mulher deu à luz a uma menina. As duas foram levadas para maternidade por agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Segundo relatos, a criança nasceu com o cordão umbilical enrolado no pescoço e, por isso, precisou do auxílio do Samu para os procedimentos médicos.

De acordo com o subtenente Machado Sá, supervisor de área da Cicom, ele e a equipe estavam na unidade policial, quando um homem foi até o local pedindo ajuda aos policiais e informando que uma mulher estava em trabalho de parto.

“Quando a gente se aproximou dela, percebemos que não dava tempo para colocá-la na viatura e levá-la para a maternidade, porque a criança já estava nascendo, então nós fizemos o que podíamos. O cabo Fontenele foi quem segurou a criança no colo após o nascimento”, relatou.

O subtenente disse ainda que uma menina de 4 anos, filha da parturiente, estava acompanhando a mãe. Para não deixar a criança sozinha, enquanto a mãe foi para a maternidade, os policiais militares levaram a criança para casa da avó, no bairro Santa Etelvina, na zona norte. Aos policiais, a mãe da mulher que teve um parto circunstâncias atípicas, informou que a neta estava prevista para nascer mês que vem.

“Foi uma situação diferente do dia a dia, pois nós estamos acostumados a atender casos de homicídio, que é o oposto do que aconteceu aqui, um caso de uma criança nascendo. Então é uma satisfação e alegria grande poder testemunhar o nascimento de um bebê”, afirmou Machado de Sá.