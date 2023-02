Policiais do Amazonas são presos por suspeita de sequestro e tortura

Manaus/AM - Dois policiais civis do Amazonas, que não tiveram as identidades reveladas, foram presos nesta quinta-feira (09) pela Polícia Militar de Roraima. Eles são suspeitos de sequestrar e torturar homem, no município de Caracaraí, na quarta (08).

Segundo a PM de Roraima, os policiais amazonenses abordaram o homem e afirmaram que estavam apurando um roubo de carga, supostamente minério, em cumprimento a uma ordem do delegado da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos.

O caso foi denunciado pelo irmão da vítima, um policial militar, que informou que o homem foi torturado com choques na região do tórax, além de apresentar lesões nos pulsos e marcas de tapas no peitoral.

Em nota, a Polícia Civil do Amazonas informou que instaurou um processo administrativo para apurar o caso e acrescentou que "não compactua com qualquer desvio de conduta de seus servidores e assegura que todas as transgressões administrativas são apuradas com total independência".