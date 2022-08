Policiais do Amazonas salvam casal de afogamento no Rio Grande do Norte

Manaus/AM - O 1º tenente da Polícia Militar, Valmir Benayon, de 38 anos, e o cabo Ricardo Pinto, de 31 anos, que são funcionários do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), ajudaram a salvar a vida de um casal de afogamento na praia do Amor, na região de Pipa, Rio Grande do Norte. Os militares estão no Estado para participar de uma competição, representando o Amazonas nas Olímpiadas dos Tribunais de Contas do país.

De acordo com Valmir Benayon, ele e o cabo Ricardo Pinto estavam no local e perceberam uma agitação anormal na praia com pessoas gritando e então perceberam que duas pessoas estavam se afogando dentro do mar. Ele conta que os dois correram para tentar ajudar e perceberam que a área onde o casal estava tinham avisos com bandeirolas de proibição para mergulho.

Segundo o policial, os dois foram encaminados para o hospital a fim de receber atendimento, mas estavam bem.