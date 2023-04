Polícia salva mulher de levar pernamancadas em Tribunal do Crime no Amazonas

A polícia conseguiu capturá-los e com eles foram encontrados e apreendido celulares, rádios comunicadores, porções de drogas e uma pernamanca com com as letras C.V.

Manaus/AM - Uma Mulher de 18 anos que havia sido 'condenada' pelo Tribunal do Crime, foi salva pela polícia nesta quinta-feira (20), no Cacau Pirêra, região metropolitana de Manaus.

