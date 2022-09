Polícia resgata homem que seria executado por traficantes em Manaus

Os Policiais Militares da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram ao local depois que uma denúncia anônima informou que um homem estaria sendo torturado. Na ocasião, os militares encontraram a vítima com o rosto bastante machucado e com o corpo ensanguentado devido a uma sessão de espancamento. Ela foi socorrida e encaminhada para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Danilo Corrêa.

Manaus/AM - Um homem, que não teve a identidade revelada, foi resgatado por Policiais Militares, na noite desta quarta-feira (21), em uma casa, na rua Curió, no bairro Cidade Nova, na zona Norte de Manaus. Ele estava com as mãos amarradas, com marcas de tortura pelo corpo e, posteriormente, seria executado.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.