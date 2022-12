Polícia reforça a divulgação das imagens de envolvidos na morte de jovem em lago no Amazonas

A Polícia Civil do Amazonas solicita a quem tiver informações acerca da localização dos envolvidos, que entre em contato pelo número 181, disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

“Na manhã do mesmo dia, a filha de Maria da Conceição, uma jovem de 19 anos, compareceu à delegacia para informar que sofreu agressões e violência sexual por parte de João, seu padrasto, e outros dois indivíduos. Na ocasião, Lucas, seu companheiro, também foi agredido, torturado e teria sido levado no porta-malas de um veículo de marca Corsa Classic, na cor preta, de propriedade de um dos autores. Posteriormente, Lucas foi encontrado sem vida”, disse o delegado Valdinei Silva, titular da 37ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Presidente Figueiredo.

Manaus/AM - Gilvan da Silva Cruz; João Erasmo Cardoso da Silva, 49; Jonilson Oliveira de Lima, conhecido como ‘Stanley’ e Maria da Conceição Souza de Almeida, 46, estão sendo procurados pela Polícia Civil por suspeita de envolvimento na morte do jovem Lucas Tavares Nascimento, que tinha 24 anos, ocorrido na madrugada do dia 13 de novembro deste ano, em uma propriedade particular, situada no quilômetro 83, da Rodovia Federal BR-174.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.