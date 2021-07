Polícia recupera três veículos roubados em zonas de Manaus

Manaus/AM - A Polícia Militar recuperou, neste sábado (03), três veículos roubados nos bairros Japiim, Cidade Nova e Santo Agostinho.

Em uma das ações, por volta das 23h, policiais militares da 26ª Cicom, foram acionados via rádio, com informações de que uma motocicleta Honda Twister e cor azul, havia sido tomada em assalto de seu proprietário, de 21 anos, O crime teria sido praticado na rua C do bairro Japiim, por dois elementos que estavam em um Celta de cor preta. A vítima informou que os suspeitos também haviam roubado uma bolsa com produtos de alimentação e um celular.

Os policiais conseguiram identificar a localização da motocicleta no bairro Santa Etelvina, zona norte. De acordo com moradores da região, a moto havia sido abandonada por dois homens que saíram do local em um veículo não identificado. Os PMs resgataram a motocicleta que, por ainda não possuir registro de roubo, foi entregue ao seu proprietário.

Zona norte – Militares da 15ª Cicom, por volta das 17h50 de sábado, foram acionados pelo Centro Integrado de Operações Policiais (Ciops) para auxiliarem um cidadão de 36 anos que teve o carro, um Virtus de cor preta roubado na Comunidade Raio de Sol, bairro Cidade Nova, zona norte.

Os policiais iniciaram as buscas e encontraram o veículo nas imediações. O proprietário acompanhou a equipe até a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv) e, após os procedimentos legais, recebeu o carro de volta.

Zona oeste – Policiais da 19ª Cicom, em patrulhamento pela avenida Coronel Teixeira, bairro Santo Agostinho, visualizaram dois homens em atitude suspeita conduzindo uma motocicleta Yamaha Factor, cor preta, e, ao emitir sinal se parada, a dupla tentou fugir em alta velocidade.

Depois de serem alcançados, eles foram abordados pelos PMs, que encontraram restrição de roubo do veículo que os dois jovens de 19 anos conduziram. Os homens foram levados ao 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para as providências.

Denúncias – A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe por meio do Disque-denúncia 181, ou pelo 190.