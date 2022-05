Polícia recupera 4 veículos roubados em Manaus

Manaus/AM - Cerca de 4 veículos com restrição de roubo, sendo dois carros e duas motos, foram recuperados nesta segunda-feira (16), nas zonas centro-sul, norte e leste de Manaus. Nas ações, quatro homens, de idades entre 18 e 28 anos, foram presos.

Por volta das 16h40, o sistema de monitoramento Paredão conseguiu capturar as imagens da motocicleta Bros, de cor vermelha, placa OAB-2678, com restrição de roubo, transitando na estrada do Aeroporto em direção à avenida Torquato Tapajós.

Com base nas informações, a equipe policial se deslocou e identificou a moto com dois ocupantes, de 18 e 28 anos, que ao perceberem a aproximação da viatura, fugiram. Porém, foram capturados na sequência e com eles, os policiais apreenderam um revólver calibre .38, numeração 174912, seis munições do mesmo calibre intactas e um simulacro de arma de fogo. O caso foi encaminhado ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Além desse, outros três veículos, sendo um VW Fox 1.0, cor preta, placa NOM 4D66; a moto Titan 160, cor vermelha, placa QZF 2D65 e o Peugeot, de cor preta, placa OAG-7160, também foram recuperados, nos bairros Flores, São José 3 e conjunto Beija-Flor, respectivamente.

Denúncias – A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.