Polícia recupera 14 veículos roubados neste fim de semana em Manaus; veja

Manaus/AM - Neste fim de semana, a polícia recuperou 13 veículos em situação de roubo ou furto, em ações nas zonas norte, sul, leste e oeste da capital amazonense.

Na madrugada desta segunda-feira (30), após denúncia, a equipe da Força Tática deteve três homens, de 20, 21 e 28 anos, e recuperou um veículo roubado, modelo Fiat/Mobi Like, de cor vermelha e placas PHP-4A22, a bordo do qual eles circulavam efetuando diversos roubos à mão armada na área do conjunto Oswaldo Frota, no bairro Cidade Nova, na zona norte. A guarnição localizou o veículo e efetuou abordagem.

Com os suspeitos, foram encontrados uma arma de fogo do tipo pistola, da marca Taurus, de calibre 380, contendo três munições intactas; e dois aparelhos celulares. O veículo ainda não possuía restrição, por ter sido tomado de roubo poucos momentos antes da ação. Os infratores receberam voz de prisão e foram conduzidos, juntamente com o material apreendido e o veículo recuperado, para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Os demais veículos foram apresentados nas centrais de flagrante ou na Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV) para os procedimentos cabíveis previstos em lei.

Veículos localizados: 14

Carros: 6

• VW/Gol 1.6, cor prata – OAH-6637

• VW/Gol 1.0L MC4, cor preta – PHX0E36

• Fiat/Uno Mille EP, cor azul – JWN-4453

• Renault/Sandero EXP1016V, cor vermelha – NOI-3101

• Chevrolet/Onix 1.4MT LT, cor preta – NOK-8011

• Fiat/Mobi Like, cor vermelha – PHP-4A22

Motos: 8

• Honda/CG 160 Fan ESDI, cor preta – PHH-2118

• Honda/CG 125 Fan, cor azul – JXH-8247

• Honda/CG 125 Titan KS, cor azul – JXI-1949

• Honda/CG 160 Start, cor preta – QZV-5C37

• Honda/CG 150 Start, cor verde – PHC-0620

• Honda/CB 300R, cor vermelha – NPB-4786

• Honda/NXR150 Bros ES, cor verde – NPB-0384

• Honda/CG 125 Fan ES, cor preta – NOT-0295

Denúncias

A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.