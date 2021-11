Polícia recupera 14 veículos roubados, nas últimas 24h, no Amazonas; veja

Manaus/AM - Em ações nas zonas norte, leste e oeste de Manaus e no município de Manacapuru, pertencente à Região Metropolitana da capital amazonense, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) recuperou 14 veículos com restrição de roubo, nas últimas 24 horas.

A equipe do 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Manacapuru, interior do Amazonas, foi acionada pelo Centro de Comunicações Operacionais da Polícia Militar (Cecopom), por volta das 18h30, desta terça-feira (16), para verificar ocorrência relativa a uma motocicleta modelo JTA/Suzuki EN125 YES, de cor preta e placa NOQ-8228, que havia sido roubada na travessa Cariolano Dourant, no bairro Biribiri.

Os militares se dirigiram ao endereço informado, onde detiveram um homem de 26 anos, que tentou abandonar a moto e fugir ao avistar a guarnição. A motocicleta e o infrator foram conduzidos à Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

Os demais veículos resgatados foram conduzidos aos Distritos Integrados de Polícia (DIP) ou para a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV) para os procedimentos legais.

Veículos localizados: 14

Carros: 07

• VW/Polo CL ADA Cor cinza – PHX5H17

• Chevrolet/S10 LTZ FD2A Cor prata – PHZ8G96

• VW/Fusca 1300 Cor fantasia – JWO-4043

• VW/Gol Special Cor vermelha – JXB-9309

• Ford/Courier L 1.6 Flex Cor branca – NOW-3289

• Fiat/Palio Fire Cor branca – OAC3G51

Motos: 07

• Sundown/Max 125 SE Cor preta – NOQ-7814

• JTA/Suzuki EN125 YES Cor preta – NOQ-8228

• Honda/CG 160 Start Cor preta – QZB7G73

• Honda/CB250F Twister ABS Cor amarela – QZG4D78

• Yamaha/Fazer250 BlueFlex Cor preta – OAO7H95

• Honda/CG150 Start Cor preta – PHF-4959

• Honda/CG150 Fan ESDI Cor preta – OAD-9888

Denúncias – A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.