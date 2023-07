Polícia recupera 122 veículos durante operações no 1º semestre de 2023 no Amazonas

O Boletim de Ocorrência (BO) pode ser registrado no Distrito Integrado de Polícia (DIP) mais próximo; na Delegacia Virtual (Devir), no endereço eletrônico: delegaciavirtual.sinesp.gov.br/, ou diretamente na DERFV, localizada na rua Adelaide Carraro, bairro Planalto, zona centro-oeste da cidade.

Manaus/AM - A Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV) recuperou 122 veículos, entre carros e motocicletas, além de 4 motores, com restrições de roubo ou furto, durante as operações deflagradas ao longo do primeiro semestre deste ano, em Manaus e no interior do Estado.

