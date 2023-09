Polícia procura suspeitos de roubo a choperia em Manaus

Manaus/AM - Alex Logan Bitar Lima, Carla dos Santos Ribeiro e Magno Brito Soares, são procurados pelos crimes de roubo e associação criminosa. Eles são suspeitos de envolvimento no roubo a uma choperia situada na avenida André Araújo, bairro Aleixo, zona centro-sul, no dia 31 de agosto deste ano.

De acordo com o delegado Cícero Túlio, titular do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na ocasião do crime, Alex e Magno adentraram no estabelecimento, agrediram as vítimas e as obrigaram a realizar transferências via pix no valor de R$ 27 mil, para a conta de Carla.

“O veículo utilizado na fuga teria sido furtado por Magno em junho deste ano, e foi abandonado logo após o crime. Alex Logan deu apoio logístico, também, após o roubo para assegurar o escoamento dos valores”, disse.

Conforme o titular, Alex Logan já responde a dois procedimentos por violência doméstica com uso de arma de fogo, e Carla responde por furtos qualificados, tráfico de drogas e roubo majorado.

Denúncias

Quem tiver informações a respeito do paradeiro dos indivíduos, deve entrar em contato com pelos números (92) 98503-8913, disque-denúncia do 1° DIP, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade do informante será mantida em sigilo”, garantiu Cícero.