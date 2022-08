Polícia procura suspeito de tentar matar cunhado a facadas em Manaus

Manaus/AM - João Vitor Borrego da Silva, 19, está sendo procurado pela polícia suspeito de tentar matar a facadas o cunhado de 33 anos na rua Maçã, na comunidade Coliseu, no bairro Jorge Teixeira, na zona Leste de Manaus.

De acordo com informações do delegado Mauro Duarte, do 30º DIP, o caso aconteceu por volta das 19h do dia 24 de julho. Na ocasião do crime João esfaqueou o cunhado quatro vezes no peito e pescoço, e fugiu em seguida.

Quem tiver informações sobre João Vitor deve entrar em contato pelos números (92) 98409-3030 ou 99373-1910, os disque-denúncias do 30° DIP, ou pelo o 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade do informante será preservada”, assegurou o delegado.