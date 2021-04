Polícia procura suspeito de matar idoso com golpe de enxada em Manaus

De acordo com o delegado Charles Araújo, titular da Especializada, o crime ocorreu durante uma briga de vizinhos, momento em que o suspeito desferiu um golpe de enxada na cabeça da vítima, que chegou a ser socorrida por populares e levada ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Galileia, zona norte, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. “Após tomarmos conhecimento do caso, iniciamos as investigações e chegamos a identidade de Anderson. Solicitamos a colaboração de todos na divulgação da imagem do indivíduo para que o caso seja elucidado”, enfatizou o delegado. Disque-denúncia – Quem tiver informações acerca da localização de Anderson, pode entrar em contato pelo número (92) 98421-5336, o disque-denúncia da DEHS, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiu a autoridade policial.

Manaus/AM - A Polícia Civil solicita a colaboração na divulgação da imagem de Anderson Batista de Oliveira, de 31 anos, conhecido como “Baixinho”, suspeito do homicídio de Antônio dos Santos Sabino da Silva, que tinha 65 anos. O fato ocorreu no dia 4 de abril, na rua Jerimum, bairro Colônia Terra Nova, zona Norte.

