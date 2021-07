Polícia procura suspeito de invadir casa e matar homem a tiros em Manaus

“Iniciamos as investigações e descobrimos que Igor estava envolvido no crime, por isso pedimos a colaboração da população para encontrar o infrator e elucidar esse caso”, explicou o delegado.

O crime ocorreu no último dia 4 de julho, por volta das 20h, no bairro São Geraldo, zona Centro-Sul de Manaus. De acordo com o delegado Charles Araújo, Igor invadiu a casa da vítima e o atingiu com quatro tiros, Josué morreu na hora.

