Polícia procura homem suspeito de estrangular ex com fio elétrico em Manaus

De acordo com a delegada Marília Campelo, Maria do Socorro de Oliveira, era ex-companheira de Ricardo e foi atacada por ele na frente dos sobrinhos menores de idade.

Manaus/AM - A Polícia Civil pede ajuda para encontrar Ricardo Diogo Nascimento, suspeito de estrangular uma idosa de 60 anos com fio elétrico na última sexta-feira (10), no bairro Ismael Azia, na Zona Norte.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.